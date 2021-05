Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 25 maggio 2021

ROMA - Ricomincia la settimana e riprende la caccia ai 5 numeri del Million Day che possono regalare un milione di euro. L'estrazione in diretta oggi 24 maggio 2021 alle 19 su CorriereAdriatico.it. Il concorso quotidiano questo mese ha già incoronato 5 nuovi milionari, ma mancanoancora 8 estrazioni prima della fine di maggio e ogni giorno può essere buono per migliorare ancora. Fino ad adesso il Million Day ha pagato 169 vincite da un milione di euro. Ma non si vince solo azzeccando tutti e 5 i numeri, premi sono previsti per chi ne indovina 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (2 euro). Per giocare basta un euro.

Per Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto l'estrazione di numeri e combinazioni vincenti ci sarà domani, martedì 25 maggio 2021, alle 20 da seguire sempre in diretta su CorriereAdriatico.it. Il SuperEnalotto, dopo la vincita da oltre 156 milioni di sabato con una schedina da 2 euro giocata a Montappone, nelle Marche, riparte da un jackpot di 31 milioni di euro.

