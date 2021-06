Million Day, l'estrazione dei cinque numeri di oggi giovedì 24 giugno 2021

ROMA - Million Day, una occasione al giorno per poter vincere un milione giocando un euro. Alle 19 di oggi, 24 giugno 2021, l'estrazione in diretta dei cinque numeri vincenti di oggi su CorriereAdriatico.it. Il Million Day non prevede comunque solo vincite azzeccando tutti i numeri ma si può festeggiare anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e indovinando l'ambo (2 euro).

Fino ad oggi le vincite premium da un milione di euro sono state 172, l'ultima a Roma il 17 giugno scorso. Sono 26 i giocatori fortunati che hanno incassato la vincita massima al Million Day nel 2021.

I NUMERI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 24 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI VINCENTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

MERCOLEDI 23 GIUGNO 2021: 52-10-16-5-7

MARTEDI 22 GIUGNO 2021: 8 -11-20-41-54

LUNEDI 21 GIUGNO 2021: 7-8-39-51-54

DOMENICA 20 GIUGNO 2021: 1 16 23 40 53

SABATO 19 GIUGNO 2021: 21 25 30 34 41

VENERDI' 18 GIUGNO 2021: 18 35 40 41 50

GIOVEDI' 17 GIUGNO 2021: 5-10-14-18-21

La ruota della fortuna farà poi una seconda tappa alle 20 quando verranno estratti numeri e combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. L'estrazione in diretta (ore 20) oggi 24 giugno 2021 su CorriereAdriatico.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA