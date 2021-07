Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 11 luglio 2021

Million Day, alle 19 di oggi, domenica 11 luglio 2021, l'estrazione in diretta su CorriereAdriatico.it dei cinque numeri che possono far vincere un milione di euro. Per sfidare la sorte basta una scedina da un euro. Ma al Million Day non si vince solo azzeccando tutti e cinque i numeri, ma anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e l'ambo (2 euro).

Fino a questo momento il Million Day ha distribuito 172 vincite milionarie, 26 dall'inizio del 2021, l'ultima il 17 giugno 2021. A luglio manca ancora il colpo da un milione, potrebbe essere la giornata giusta?

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 11 LUGLIO 2021 AL MILLION DAY

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 10 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

SABATO 10 LUGLIO 2021: 38-20-8-46-10

VENERDI 9 LUGLIO 2021: 3-11-40-6-46

GIOVEDI 8 LUGLIO 2021: 47-32-7-40-18

MERCOLEDI 7 LUGLIO 2021: 14-23-48-54-20

MARTEDI 6 LUGLIO 2021: 4-11-27-32-16

LUNEDI 5 LUGLIO 2021: 38-3-51-6-29

DOMENICA 4 LUGLIO 2021: 31-35-41-10-53

SABATO 3 LUGLIO 2021: 17-27-42-55-29

VENERDI 2 LUGLIO 2021: 37-48-2-11-1

GIOVEDI 1 LUGLIO 2021: 26-46-48-36-27

MERCOLEDI 30 GIUGNO 2021: 39-28-23-51-31

MARTEDI 29 GIUGNO 2021: 26-33-3-7-29

