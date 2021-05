Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 19 maggio 2021

Appuntamento con la fortuna con il Million Day anche oggi: alle 19 l'estrazione in diretta su CorriereAdriatico.it per scoprire i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Basta un euro per provare a prendere per mano la fortuna anche se questo gioco che va conquistando sempre più interesse permette di vincere anche con 4 numeri centrati (la vincita è di mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro).

APPROFONDIMENTI L'AGGIORNAMENTO WhatsApp, finalmente si possono "velocizzare" i messaggi...

Dall'inizio del concorso sono stati 168 i vincitori del premio da un milione. E in questo mese di maggio altri 4 nuovi milionari.

I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI AL MILLION DAY DI OGGI 19 MAGGIO 2021:

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

MARTEDI' 18 MAGGIO: 1-8-19-36-45

LUNEDI 17 MAGGIO 2021: 13- 36-1-35-49

DOMENICA 16 MAGGIO 2021: 23-49-40-1-38

SABATO 15 MAGGIO 2021: 28-26-44-46-40

VENERDI 14 MAGGIO 2021: 3-4-30-53-55

GIOVEDI 13 MAGGIO: 55-46-20-24-47

MERCOLEDI 12 MAGGIO: 20-28-55-19-51

MARTEDI 11 MAGGIO: 49-19-24-38-52

LUNEDI 10 MAGGIO: 4-29-43-48-49

© RIPRODUZIONE RISERVATA