Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 10 giugno 2021

ROMA - Million Day avanti tutta, oggi un altro tentativo per centrare il colpaccio. Alle 19 come sempre in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso del 10 giugno 2021. Cinque numeri che possono valere un milione di euro per chi li indovina tutti. Ma il concorso prevede anche vincite minori: con 4 numeri (si vincono mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Il Million Day ha registrato fino ad oggi 170 vincite da un milione, l'ultima il 1° giugno scorso con una schedina da un euro giocata a Cantù, in provincia di Como.

ECCO I CINQUE NUMERI DELL'ESTRAZIONE MILLION DAY DI OGGI 10 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI ESTRATTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

MERCOLEDI' 10 GIUGNO: 16-21-22-41-54

MARTEDI 8 GIUGNO 2021: 29-16-45-49-7

LUNEDI 7 GIUGNO 2021: 14-40-41-54-31

DOMENICA 6 GIUGNO 2021: 34-13-51-7-39

SABATO 5 GIUGNO 2021: 53-21-25-49-48

VENERDI 4 GIUGNO 2021: 50-52-24-54-51

GIOVEDI 3 GIUGNO 2021: 49-10-44-1-52

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021: 7-18-30-38-51

