Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi domenica 12 dicembre 2021

Million Day, anche oggi alle 19 su CorriereAriatico.it l'appuntamento con la fortuna. Segui l'estrazione in diretta per conoscere la cinquina che consente la vincita di un milione di oggi domenica 12 dicembre 2021. Come è accaduto, nelle Marche, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino, il 7 settembre 2021 quando con i numeri 19, 29, 40, 50 e 53 un fortunato giocatore si è portato a casa la vincita milionaria che ancora manca nel mese di dicembre.

ECCO I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

L'ultima vincita al Million Day è del 21 novembre 2021 a Volla in provincia di Napoli. Al gioco quotidiano del Lotto sono previsti anche per chi indovina 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro).



In attesa della estrazione in diretta su CorriereAdriatico.it alle 19, ecco i numeri vincenti delle ultime estrazioni.

SABATO 11 DICEMBRE : 25-26-44-46-55

VENERDI' 10 DICEMBRE: 8-9-32-40-47

GIOVEDì 9 DICEMBRE: 15-26-28-35-46

MERCOLEDI' 08/12 3-11-31-38-44

MARTEDI' 0712 14 15 24 35 48

LUNEDÌ 06/12 9 18 32 52 54

DOMENICA 05/12 12 18 24 44 51

SABATO 04/12 21 24 31 32 42

