Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi venerdì 27 agosto 2021

Million Day, un'altra occasione oggi venerdì 27 agosto 2021 per tentare la sorte e magari vincere il maxi premio da un milione. Alle 19,come sempre in diretta su CorriereAdriatico.it, l'estrazione dei cinque numeri fortunati: chi li centra vince un milione. Sono previsti premi anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per tentare la fortuna basta una giocata da un euro.

APPROFONDIMENTI LE SANZIONI Non misura la temperatura e non chiede il Green Pass: titolare...

Fino ad oggi il Million Day ha registrato 178 vincite da un milione, 32 nel 2021. L'ultima vincita premium il 23 luglio scorso a Palermo. Agosto attende ancora il colpo grosso, che sia oggi l'appuntamento con la fortuna? Basta attendere le 19 per scoprirlo.

ECCO I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDI' 27 AGOSTO AL MILLION DAY

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

GIOVEDI' 26 AGOSTO

2 12 15 31 44

MERCOLEDI' 25/08

5 11 24 50 55

MARTEDÌ 24/08

17 28 34 45 51

LUNEDÌ 23/08

23 28 30 34 49

DOMENICA 22/08

37 43 45 50 54

SABATO 21/08

4 6 31 36 54

VENERDÌ 20/08

22 34 41 46 53

GIOVEDÌ 19/08

16 25 46 52 55

Per chi vogli tentare la sorte, ecco una guida con i numeri ritardatari e più frequenti.

NUMERI RITARDATARI



13 DA 69 ESTRAZIONI

19 DA 35 ESTRAZIONI

27 DA 32 ESTRAZIONI

8 DA 27 ESTRAZIONI

20 DA 24 ESTRAZIONI

44 DA 21 ESTRAZIONI

NUMERI FREQUENTI



1 PER 48 ESTRAZIONI

46 PER 47 ESTRAZIONI

50 PER 45 ESTRAZIONI

23 PER 43 ESTRAZIONI

16 PER 43 ESTRAZIONI

51 PER 42 ESTRAZIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA