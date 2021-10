Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi mercoledì 6 ottobre 2021

Million Day, alle 19 estrazione dei cinque numeri che possono far vincere fino a un milione di euro. Perché infatti il Million Day non premia solo con la vincita massina chi indovina la cinquina, ma anche chi centra 4 numeri (1000 euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro). Per giocare la puntata minima è di un euro. Proprio l'altro giorno la prima vincita milionaria di ottobre 2021, a Sarzana (La Spezia), con la cinquina 24-29-35-43-53. Con questa vincita il Million Day, gioco del Lotto, sale a 191 dall'inizio, ben 45 nel 2021.

Segui l'estrazione di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, su CorriereAdriatico.it come sempre alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri estratti oggi mercoledì 6 ottobre 2021:

9 26 36 51 53

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2021: 6-26-31-46-50

LUNEDI 4 OTTOBRE 2021: 24-29-35-43-53

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021: 3-9-11-29-39

SABATO 2 OTTOBRE 2021: 16-24-39-46-52

VENERDI' 1 OTTOBRE 2021: 1-11-20.35-53

GIOVEDIì 30 SETTEMBRE 2021: 14-19-34-48-55

MERCOLEDI 29 SETTEMBRE 2021: 2-32-33-34-49

MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021: 32-43-53-45-30

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA