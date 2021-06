Estrazione Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi 14 giugno 2021

ROMA - Forza, iniziare la settimana con una bella vincita non sarebbe poi male. E il Million Day può realizzare il sogno: si punta un euro, perché giocare in modo responsabile è la prima vittoria, si può vincere fino a un milione azzeccando i 5 numeri. E' successo anche venerdì 11 giugno 2021 a Salemi, in Sicilia, dove un giocatore ha indovinato la cinquina da un milione: 8 11 15 21 50. Ma sono previste anche vincite minori: mille euro con 4, 50 con tre e due indovinando l'ambo. Puntato l'euro non ci resta che aspettare. Alle 19 su CorriereAdriatico.it l'estrazione in diretta dei 5 numeri del Million Day di oggi 14 giugno 2021.

Il Million Day con quella dell'11 giugno registra finora 171 vincite massime, in questo mese sono due, ma non siamo neppure a metà. Al Million Day infatti - a differenza di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto - si può giocare tutti i giorni, anche la domenica.

I NUMERI DEL MILLION ESTRATTI OGGI 14 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI VINCENTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

DOMENICA 13 GIUGNO 2021: 53-25-50-28-39

SABATO 12 GIUGNO 2021: 48-10-30-46-17

VENERDI 11 GIUGNO 2021: 21-50-11-8-15

GIOVEDI 10 GIUGNO 2021: 3-15-17-36-55

MERCOLEDI 9 GIUGNO: 16-21-22-41-54

MARTEDI 8 GIUGNO 2021: 29-16-45-49-7

LUNEDI 7 GIUGNO 2021: 14-40-41-54-31

DOMENICA 6 GIUGNO 2021: 34-13-51-7-39

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto torneranno invece domani, martedì 15 giugno 2021.

