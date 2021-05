Million Day, diretta dell'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi 2 maggio 2021. Come si gioca e quanto si vince

Il Million Day ci riprova a far allungare la lista dei milionari. L'estrazione dei cinque numeri fortunati di oggi (2 maggio 2021) alle 19 in diretta su CorriereAdriatico.it. Per vincere non è necessario centrare tutti e cinque i numeri, ma ci sono vincite rapportare alle previsioni azzeccate: un milione con 5 numeri indovinati, mille euro con quattro, 50 euro con tre numeri esatti e due euro con due numeri indovinati. L'importo della giocata invece è fisso: 1 euro.

I CINQUE NUMERI VINCENTI DEL 2 MAGGIO 2021:

ESTRAZIONI DELL'ULTIMA SETTIMANA

SABATO 1 MAGGIO: 1-10-34-42-54.

VENERDI' 30 APRILE: 3-6-14-15-23

GIOVEDI' 29 APRILE : 5-7-27-41-55

MERCOLEDì 28 APRILE: 8-27-36-50-53

MARTEDì 27 APRILE: 7-23-27-46-50

LUNEDI' 26 APRILE: 54-44-50-9-51

DOMENICA 25 APRILE: 20-44-55-52-47

In coincidenza con la festività del 1° maggio invece le estrazioni dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto non sono state effettuate. Saranno recuperate la prossima settimana.

