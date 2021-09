Cinque numeri per vincere un milione: alle 19 in diretta l'estrazione del Million Day di oggi, martedì 21 settembre

Million Day, si gioca anche oggi, ecco quindi un'altra corsa al supercolpo: caccia ai cinque numeri che possono valere un milione di euro. Alle 19 estrazione in diretta dei numeri vincenti del concorso valido per martedì 21 settembre 2021 Al Million Day si vince però anche con 4 numeri azzeccati (1000 euro), con 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro.

Il Million Day finora ha distruito 190 vincite da un milione, 43 nel 2021. A settembre sono state cinque, l'ultima a Sant'Ippolito, nel Pesarese, con una giocata da un euro al Bar Centrale di Pian di Rose.

Segui l'estrazione di oggi, martedì 21 settembre 2021, su CorriereAdriatico.it alle 19.

MILLION DAY, i cinque numeri estratti oggi martedì 21 settembre 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 7-26-28-36-39

DOMENICA 19 SETTEMBRE: 7-14-20-43-45

SABATO 18 SETTEMBRE: 2-4-10-26-34

VENERDI' 17 SETTEMBRE: 5-6-15-31-45

GIOVEDI 16 SETTEMBRE: 1-8-21-33-42

MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE: 7-11-10-21-30

MARTEDI 14 SETTEMBRE 2021: 45-3-40-31-47

LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021: 22-37-44-46-47

DOMENICA 12 SETTEMBRE: 3-42-53-31-12

