Gratta e Vinci intasca 5 milioni. La fortuna ha baciato il piccolo comune di Crognaleto, in provincia di Teramo, in Abruzzio, dove - informa Agipronews.it - è stata realizzata una vincita da ben 5 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Maxi”, nel punto vendita di via Nazionale, 52.







Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 732 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA