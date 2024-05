Cambi ai vertici della piramide degli uomini con i capitali più alti del mondo. «I ricchi sono sempre più ricchi», potrebbere pensare qualcuno - e avrebbe ragione. La conferma arriva direttamente da Bloomberg Billionaires Index che monitora la classifica giornaliera delle 500 persone più «di successo» del mondo in base al loro patrimonio netto. Gli ultimi dati dicono che è salita del 13% la ricchezza combinata dei primi 15 miliardari con oltre 100 miliardi di dollari, la cifra più alta mai registrata, raggiungendo i 2.200 miliardi di dollari.

Il podio

Al primo posto troviamo il patron di Lvmh, il 7enne Bernard Arnault, con un patrimonio netto di 221 miliardi di dollari. I suoi introiti derivano dal suo gruppo di lusso che ha fatturato 86,2 miliardi di euro nel 2023. Sul secondo e terzo gradino del podio ci sono i soliti volti: Jeff Bezo, proprietario di Amazon ed Elon Musk.



Al secondo posto tra i paperoni, con un patrimonio netto di 206 miliardi di dollari, si classifica Jeff Bezos, 60 anni, fondatore di Amazon il suo fatturato è di 574,8 miliardi di dollari nel 2023.



Ben 188 miliardi di dollari. È questo il patrimonio netto di Elon Musk che ricopre il ruolo di amministratore delegato di SpaceX e possiede la società di social networking X, precedentemente nota come Twitter. La sua ricchezza è scesa quest’anno di oltre 40 miliardi.

I papà di Facebook e Google

Facebbok perde colpi e così anche il suo fondatore Mark Zuckerberg. A lui spetta il quarto posto in classifica: il co-fondatore e amministratore delegato di Meta ha un patrimonio netto di 168 miliardi di dollari di patrimonio netto. L’azienda, come riporta il Corriere della Sera, con sede a Menlo Park (California), ha registrato un fatturato di 134,9 miliardi di dollari nel 2023 e conta circa 4 miliardi di utenti mensili.



Conoscete Larry Page, il papà di Google? Si tratta di una degli uomini più ricchi del mondo. Il motivo? Ha contribuito a creare il software dove probabilmente state navigando in questo momento. Si posiziona così al quinto posto con un patrimonio di 155 miliardi di dollari il co-fondatore di Alphabet, la casa madre di Google. L'azienda con sede a Mountain View, California, che ha registrato un fatturato di 307,4 miliardi di dollari nel 2023.

Volti nuovi

Una new entry. Nella classifica di Bloomberg si posiziona al 15esimo posto con 99,9 miliardi- rullo di tamburi - Fracoise Bettençourt Meyers. La 70enne, nipote del fondatore di L’Oréal, è diventata la prima donna ad accumulare un patrimonio di 100 miliardi di dollari.



La sua società con sede a Round Rock, in Texas, ha registrato un fatturato di 88 miliardi di dollari nell'anno fino al 2 febbraio 2024. Stiamo parlando di Michael Dell, un ragazzone di 59 anni che forse non conoscete. Eppure, l'amministratore delegato di Dell Technologies è all’11esimo nell'indice di ricchezza di Bloomberg con 112 miliardi di dollari.



L'uomo più ricco dell'America Latina? Si chiama Carlos Slim ed è un impreditore di 84 anni. È tra i nuovi ingressi della lista Bloomberg al 13° posto. Con 106 miliardi di dollari è l’uomo più ricco dell'«Americas» dove controlla il più grande operatore di telefonia mobile, America Movil.