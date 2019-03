Casa degli unicorni per dormire nel mondo delle fiabe: come affittarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unicorni, arcobaleni e tanta magia: per celebrare la Festa Mondiale dell’Unicorno il 9 aprile 2019, sarà disponibile durante la Design Week di Milano la Unicorn House, totalmente ispirata ai magici cavallini che da anni fanno tendenza (basti pensare che su Instagram sono 9 milioni i post con l'hashtag #unicorn). La Unicorn House si trova proprio nel centro di Milano, a due passi da piazza San Babila, e Booking.com offre a tre fortunati gruppi di ospiti la possibilità di realizzare il proprio sogno soggiornando nell'appartamento da favola, completamente arredato a tema.Dai mobili alle lenzuola, passando per accappatoi, pantofole, pareti e la stessa facciata del palazzo, tutto evoca i mitici unicorni. L'appartamento si può prenotare su Booking.com solo per tre notti con un costo di 79 euro a notte. Le prenotazioni per le singole notti del 10, 11 e 12 aprile aprono alle 10:00 del 23, 28 marzo e 1° aprile. E il kit di benvenuto include colazione "unicornosa" e lezione di cake design a tema con la famosa designer Eleonora di Simine di Nana&Nana Cakes.