La denuncia choc della trans Alessia: «Deportata in manette fuori dall'Italia»

di Luca Calboni

natale, il Perù: questa la denuncia diche racconta di essere stata presa di forza e imbarcata dalle forze dell'ordine italiane per partire da Milano e lasciare l'Italia. La denuncia della trans viene rilanciata dalla pagina Facebook, organizzazione impegnata nella lotta contro tutti i tipi di discriminazione.Secondo quanto raccontato dall'associazione, la ragazza sarebbe stata convocata in questura lo scorso 27 dicembre per avere notizie riguardanti la sua richiesta di ottenere un permesso di soggiorno per rimanere in Italia: «È stata convocata presso il locale commissariato di polizia; aveva un ricorso già depositato contro il diniego di permesso di soggiorno e il foglio di via che aveva ricevuto - raccontano i ragazzi di Nessuna persona è illegale - subito è stata trasportata in questura; ha fatto appena in tempo ad avvertirci con una brevissima telefonata, poi un lungo silenzio: sequestrato il cellulare, impediti i contatti con l'esterno». Il post dell'associazione ricostruisce il calvario di Alessia: «Alle sette del mattino del 28 dicembre,, le è stato detto che sarebbe stata condotta davanti ad un giudice poche ore dopo per l'esecuzione del rimpatrio;di soggiorno, che aveva tutti i documenti per dimostrare che l'espulsione era e continua a essere irragionevole; è stata deportata così, senza avere il tempo di salutare le tante persone che le sono state amiche in questi suoi anni italiani, sistemare la sua casa e i suoi affetti, scegliere che cosa portare con sé».Alessia prima è stata imbarcata su un volo per Roma, «ammanettata, poi un altro volo verso Sao Paulo, poi Panama, un viaggio lunghissimo e doloroso». La ragazza aveva anche deciso di raccontare la sua situazione durante ildello scorso anno, dichiarando di sentirsi in Italia «»: «Fino ad ora le istituzioni non si sono mai realmente impegnate per dare corpo ai diritti, lasciandoli marcire sulla carta», la denuncia che la trans aveva fatto dal palco della manifestazione arcobaleno con la sua voce. Che ora è rotta dal pianto, in Perù.