MILANO - Un ragazzo di 14 anni in bicicletta è morto a Milano dopo essere stato investito da un tram. È accaduto questa mattina alle 8,15 circa in via Tito Livio. Il corpo del 14enne è stato estratto dai Vigili del fuoco intervenuti insieme al 118, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale.

