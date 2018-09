Anziana di 70 anni stuprata e rapinata Fermato un romeno

Una donna di 70 anni è stata violentata e rapinata lo scorso 21 settembre a Milano. Il presunto autore dello stupro e della rapina ai danni dell'anziana è stato fermato dalla Polizia di Stato: si tratta di un cittadino romeno di 40 anni con precedenti per stupro.



Secondo le prime informazioni l'uomo ritenuto il presunto autore dell'aggressione sfociata nella violenza sessuale all'anziana, mentre rientrava a casa dopo la spesa, in zona Comasina, è stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un'abitazione.

