Studentessa di 17 anni precipita mentre è a scuola: ricoverata in codice rosso, è grave

MELZO - Una studentessa è precipitata mentre era a scuola e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Sono ancora tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto ad una 17enne stamani a Melzo, nel Milanese, dove il 118 l'ha soccorsa trovandola riversa a terra in strada.

I primi accertamenti infatti hanno permesso di ricostruire che sarebbe precipitata mentre si trovava a scuola, ma le circostanze in cui ciò è avvenuto sono ancora in fase di definizione e tutte le ipotesi sono aperte. La giovane, caduta da circa 10 metri, ha riportato varie fratture ed è stata trasportata in codice rosso alla Clinica De Marchi. Sul caso indaga la Polizia Locale.

