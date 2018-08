Nel garage 55mila euro di cocaina e mezzo chilo di eroina: pusher arrestato

La polizia ha arrestato a Milano un cittadino albanese di 50 anni per detenzione di stupefacenti.



Gli agenti hanno trovato nel garage dell'uomo 1.120 grammi di cocaina, 560 grammi di eroina e 31mila euro in contanti. Gli uomini della squadra mobile hanno notato il 50enne, pregiudicato anche per reati legati agli stupefacenti, in auto in Piazza Salgari nel capoluogo lombardo e lo hanno seguito fino a San Giuliano Milanese.



Lì lo hanno fermato e hanno perquisito l'appartamento e il box di sua proprietà, dove sono stati trovati i soldi e la droga. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Lodi.

