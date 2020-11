Milano, rapina nella banca Credit Agricole in via Stoppani. Dipendenti in ostaggio, la polizia circonda la filiale. «Rapinatori in fuga dalle fognature»

Rapina in banca a Milano, nella filiale della Credit Agricole di via Stoppani all'angolo con piazza Ascoli. L'irruzione all'apertura, alle 8.35. I tre rapinatori hanno preso in ostaggio i dipendenti, immediato l'intervento della polizia che ha circondato l'agenzia e bloccato la piazza. Al momento tutti gli ostaggi sono stati liberati e sarebbero in buone condizioni di salute. Non c'è alcuna traccia della banda di rapinatori.

La polizia, che aveva circondato con una decina di pattuglie la banca, sta ora effettuando ricerche attraverso il sistema fognario: a quanto pare i rapinatori si sarebbero dileguati proprio attraverso le fogne.

Al momento il personale del 118 sta facendo accertamenti su almeno due dipendenti che si trovavano all'interno della banca e che non sono stati feriti. La piazza, al centro di alcune arterie della zona adiacente al centro di Milano è ancora bloccata. Diversi bus e tram sono fermi ai lati della piazza.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA