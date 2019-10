Minacciata dall'azienda: «Non dovevi fare un altro figlio, ti faremo morire»

Dovevi dirmelo già quando tu e il tuo compagno avete deciso di avere un altro bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso eclatante, ma probabilmente non isolato, quello delladi un'familiare inche si è ritrovatasul lavoro dopo aver scelto di mettere al mondo il suo secondo figlio.velate dietro il tono amichevole di un consulente dell'azienda e che mettono in luce una realtà che attanaglia tante donne sul lavoro.A raccontare la vicenda diè il Corriere della Sera: in 15 anni di lavoro per la stessa azienda, questa donna aveva già avuto une non c'era stato alcun problema. Ai vertici dell'azienda, però, recentemente c'è stato un cambio generazionale e Chiara un anno fa ha scoperto di essere di nuovo incinta. Il nuovo capo lo era venuto a sapere, nei termini previsti secondo la donna, e si è subito rivolto così a lei: «». Quando Chiara prova a obiettare che nei primi tre mesi di gravidanza possono succedere tante cose, l'uomo le ha risposto così: «Perché, se lo avessi perso non me lo avresti detto?».La vicenda, però, non finisce qui. Perché dopo la gravidanza, Chiara inizia ad essere oggetto di vere e proprie discriminazioni. La donna racconta così la sua vicenda: «Appena tornata al lavoro, sono stata demansionata. Mentre ero in maternità hanno assunto una persona a tempo indeterminato per sostituirmi e un consulente dell'azienda mi aveva proposto dimissioni incentivate con una buona uscita. Mi ha detto: "Ti conviene accettare l'offerta, se rientri al lavoro ti faranno morire"».Parole che suonano vagamente minacciose, ma che sono il preludio a ciò che avrebbe vissuto la donna di lì a poco. «Tornata al lavoro dopo la maternità, non sono stata ricevuta dai dirigenti dell'azienda ma da un consulente, che mi aveva comunicato il riposizionamento. Ero responsabile di reparto, mi sono ritrovata a fare fotocopie, rispondere al citofono ma non al telefono, archiviare fascicoli e distruggere documenti» - spiega ancora Chiara, che si è rivolta alla Cgil - «Nel mio pc non c'è la posta elettronica, vengo esclusa dalle riunioni e tutti mi ignorano. Avevano addirittura cambiato il cancello elettrico e solo a me non era stato consegnato il telecomando. Anche i colleghi avevano iniziato ad attaccarmi, facendo osservazioni su presunti errori».Proprio per questo, Chiara ha deciso di rivolgersi al sindacato: «Sto vivendo una situazione preoccupante, ma vado avanti perché so di aver ragione».