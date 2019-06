Milano, nubifragio sulla città: pioggia e grandine. Esondato il fiume Seveso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsi è abbattuto, intorno alle 9, sulla città. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Al momento non si hanno notizie di particolari incidenti o problemi, oltre naturalmente a quelli di chi si trova per strada, a piedi, e che cerca riparo dentro androni e sotto balconate, e di chi, in macchina, per prudenza, si è fermato attendendo che spiovesse un po' per la mancanza di visibilità. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.Il fiume Seveso è esondato proprio a causa della pioggia. A darne notizia è il Comune di Milano che già da venerdì pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che stamani si sono abbattuti sulla città, stava monitorando lasituazione, e che precisa come l'attenzione resti alta «per la possibilità di una seconda ondata di piena» dovuta alla pioggia che ancora scende a nord della città.«Questa mattina, intorno alle 9.55 - fa sapere il Comune in una nota -, si è verificata una piccola esondazione del Seveso, rientrata alle 10.15». Al momento è chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani, mentre MM servizi idrici, Protezione civile, Polizia Locale e Amsa sono al lavoro per riaprire le strade al traffico «nel minor tempo possibile»Un'autovettura, alle porte di Milano, è rimasta intrappolata all'interno di un sottopasso e la conducente si è salvata scappando fuori prima di finire sommersa. È accaduto intorno alle 9, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città e sull'hinterland metropolitano.A Baranzate, in una via non distante dal carcere di Bollate, l'auto ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma è rimasta bloccata. La donna, dopo essere uscita dall'abitacolo di fronte alla macchina che non poteva avanzare e all'acqua che saliva, ha chiamato lei stessa i vigili del fuoco. Il 118 ha riferito che non risultano al momento altre richieste di soccorso dovute al maltempo.