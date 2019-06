Tenta il suicidio a 27 anni buttandosi sotto la metro: trascinato per metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rsi è gettato sui binari della metropolitana 2 della, ma il conducente è riuscito incredibilmente a frenare in tempo. Il mancato suicida è stato poi soccorso e aiutato a risalire sul mezzanino da alcuni passeggeri presenti.È apparso in stato confusionale. È accaduto verso le 15.30. La brusca frenata del treno ha causato la caduta e lospavento di alcuni passeggeri.Se per il 27enne non ci sono state gravi conseguenze, una donna di 68 anni, che era a bordo del treno e che è caduta dopo la frenata brusca, ha riportato qualche escoriazione ed è stata ricoverata in ospedale in codice verde.