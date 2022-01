Scene di ordinaria follia: infermiere preso a testate da un paziente Covid al Policlinico

MILANO - Infermiere aggredito da un paziente Covid. È accaduto ieri sera al Policlinico, nel reparto di Malattie infettive.

L'aggressore è un 52enne non vaccinato, residente a Catanzaro e con precedenti per reati contro il patrimonio. Ricoverato nel reparto, il 52enne se l'è presa con un infermiere di turno e lo ha colpito con una testata. Dopo ha minacciato verbalmente altre due operatrici sanitarie, richiamate dal trambusto. Il paziente, non collaborativo, si è calmato solo dopo l'intervento dei carabinieri. L'infermiere aggredito, un 47enne italiano, al momento non ha sporto denuncia.

