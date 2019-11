Due incidenti sulla statale: morto un motociclista, feriti padre e figlio

È di un morto e due feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti la notte scorsa a qualche ora di distanza lungo la stessa strada provinciale, nel Milanese. A riferirlo è il 118. Nel primo scontro, avvenuto all'altezza di Carpiano, è morto un motociclista di 49 anni che è finito contro un'auto per cause in fase di accertamento.

Nel secondo incidente, a Lacchiarella, a distanza di una dozzina di chilometri e qualche ora dopo, l'impatto è avvenuto fra un furgone e un'auto. Un 15enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda e il padre - in una situazione meno preoccupante - al San Matteo di Pavia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

