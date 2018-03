Incendio alla cartiera, condominio evacuato. Esami per valutare tossicità dell'aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato nell'aria. Sta infatti andabndo in fumo una cartiera. Le fiamme hanno completamente avvolto tutto il capannone in cui erano immagazzinate tonnellate e tonnellate di carta. Particolarmente interessato alle conseguenze dell'enorme incendio un condominio confinante con la cartiera: le fiamme cono alte decine di metri e stanno espandendosi anche alla facciata del palazzo, che è stato evacuato dai Vigili del fuoco presemnti sul posto con otto squadre. Parte del capannone in cui era depositata la carta è crollata.A scopo precauzionale due palazzine abitate da una dozzina di nuclei famigliari sono state evacuate temporaneamente. Ma secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco l'incendio è stato circoscritto e non si teme che possa coinvolgere i due stabili, adiacenti all'area industriale. Sul posto sono intervenuti anche il 118, a scopo preventivo, e il Nucleo Nbcr del Comando provinciale dei Vdf di Milano, per una prima analisi dei fumi e per scongiurare problemi di tossicità