Milano, esplosione nel palazzo di Generali: soccorsa la presunta autrice del gesto, è grave

Espolosione nella notte in un palazzo sede di uffici di proprietà di Generali a Milano, in via Crespi 19. Il palazzo era deserto e l'esplosione è avvenuta al piano -1 in un locale tecnico. Lo scoppio è di origine dolosa e la presunta autrice del gesto è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'edificio è senza danni strutturali. Secondo le prime ipotesi l'esplosione sarebbe stata provocata da vapori di benzina e sul posto sono state recuperate due taniche.

