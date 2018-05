C'è chi abbandona il boiler in strada in pieno centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - A Milano c'è chi abbandona il boiler del bagno in strada in pieno centro. E' successo in viale Bianca Maria, a due passi dal centro città, in uno dei quartieri più eleganti milanesi. Un boiler di colore bianco martedì sera era stato abbandonato sul marciapiede e davanti ai negozi. Forse doveva essere ritirato dall'Amsa come rifiuto speciale? Forse, ma sul pezzo "pregiato" lasciato in strada non c'era alcun cartello e la cosa non è passata inosservata a molti passanti che hanno scattato la foto dello scaldabagno abbandonato denunciando l'episodio di degrado.