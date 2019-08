Turista giapponese attraversa l'Europa in bici ma a Milano gliela rubano

di Alessia Strinati

Il suo sogno erama a. Shunichiro Hata, un ragazzo giapponese, ha iniziato la sua avvetura attraverso i vari paesi europei, fino ad arrivare in Italia, dove però è stato vittima di una brutta sorpresa visto che quando è andato a prendere la bici per rimettersi in marcia il suo mezzo non c'era più.«L'ho messa nel cortile dell'ostello con le serrature, nel quartiere Ticinese. Non posso continuare il mio viaggio senza bici», ha spiegato il ragazzo che ha lanciato un appello su Facebook chiedendo alla rete un aiuto affinché la sua bicicletta venga ritrovata e lui possa continuare nella sua avventura. Sotto al post sono arrivate decine di commenti: tra chi consiglia di vedere nelle pagine social delle autorità e chi propone anche una raccolta fondi per aiutare il giovane.Shunichiro ha raccontato il suo giro per l'Europa sul proprio profilo Facebook: partito da Londra, è passato per Francia, Lussemburgo e Svizzera fino ad arrivare in Italia. Ora è in attesa che la sua bici possa tornare indietro, altrimenti andrà tutto in fumo.