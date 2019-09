Milano, arrestate sei persone: rubavano gli orologi dai polsi dei passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 rapinatori di Rolex appartenenti a una banda che. Le indagini dellaavrebbero dimostrato l'esistenza di uno schema ben collaudato da parte degli arrestati che agivano ognuno con uno specifico ruolo.Sono 6 le rapine contestate nell'ordinanza firmata il, su richiesta del pm, alla «paranza» di scippatori trasfertisti arrestati dalla Squadra mobile. Gli episodi (5 consumati e uno tentato) sono avvenuti tra novembre 2017 e marzo 2018, il bottino complessivo è di oltre 100mila euro.Quattro destinatari del provvedimento erano già stati arrestati ine stanno scontando le pene con le rispettive misure:Canneva, socio e titolare di un ristorante in zona corso Vercelli, era il basista a Milano e aveva il compito di trovare alloggio agli scippatori. Prenotava i posti letto fingendo che fossero muratori in trasferta per ristrutturare il proprio locale. Spaziale, invece, si occupava di trasportare i mezzi dei rapinatori da Napoli a Milano a bordo di un furgone.