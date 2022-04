Ha sparato colpi di arma da fuoco ad alcuni passanti a Milano, a diverse auto in sosta, dopo avervi apposto immagini pornografiche come bersaglio, e alle vetrate di alcuni balconi. L'autore è un uomo di 51 anni, ex avvocato, che è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e tentate lesioni. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA