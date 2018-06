Milano, in auto contro la folla ai giardinetti Scoppia maxi rissa

Milano - Un uomo di nazionalità romena a bordo di un'auto ha cercato di investire un gruppo di circa 200 connazionali riuniti nei giardinetti vicini a via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. Nessuno è rimasto ferito, ma fra la folla si è scatenato il panico. L'uomo, che era a bordo del veicolo con altre due persone poi fuggite, è sceso dall'auto e ha iniziato a litigare con i presenti. Ne è nata una maxi rissa, interrotta dall'arrivo della polizia. Sul posto sono intervenuti dieci equipaggi delle volanti e due squadre del reparto mobile. Ignoti i motivi che hanno spinto l'uomo a cercare di investire la folla.



Intanto la polizia ha avviato le ricerche degli altri responsabili nei campi rom della città. Gli agenti stanno sentendo i testimoni e nove persone sono state accompagnate in Questura. Il questore di Milano Marcello Cardona ha predisposto inoltre gli ulteriori accertamenti da parte della divisione anticrimine per emettere i fogli di via obbligatori e gli avvisi orali a carico dei responsabili.



