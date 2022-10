Milano, uomo accoltella cinque persone al centro commerciale di Assago: tre feriti, bloccato l'assalitore

Aggressione choc a Milano al centro commerciale di Assago, in via Milanofiori: stando alle prime informazioni un uomo avrebbe accoltellato cinque persone. Il bilancio sarebbe per ora di quattro feriti, di cui uno grave. L'aggressione è avvenuta da parte di un uomo che, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato.

I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l'intervento dell'elisoccorso, sarebbero stati colpita da un'arma bianca, un coltello o un machete: i tre feriti hanno 28, 30 e 40 anni. Per uno dei feriti, il più grave, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un 46enne, sarebbe entrato nel supermercato del centro commerciale, avrebbe afferrato l'arma e avrebbe iniziato ad accoltellare passanti a caso. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. L'uomo è stato bloccato.