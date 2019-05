Carabiniere morto nell'incidente, gli amici: «Speravamo in uno scherzo»

di Alessia Strinati

MILANO - Credevano si trattasse di uno dei suoi tanti scherzi, ma non è stato così. Glii diil carabiniere morto nella Milano mentre tornava a casa, sono sconvolti per la sua perdita. Il 37enne aveva perso il controllo della sua Honda Cbr, era scivolato a terra ed era finito con la testa contro un semaforo.Per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte, facendo sperare ai suoi cari che potesse svegliarsi dal coma e che quella brutta esperienza si risolvesse con una risata, come nel suo stile, ma le cose sono andate diversamente. «In 10 anni hai SEMPRE avuto il volto sorridente, eri un mattacchione, ogni volta ci avvicinavi come se dovessi dirci qualcosa di importante e ancora prima che parlavi ridevi. E noi ogni volta ti ascoltavamo con interesse e curiosità per poi scoprire gia dalle tue risate che era l’ennesima battuta che solo tu potevi fare, che solo tu potevi dire!», sono queste le parole con cui i suoi amici lo hanno salutato sui social.Padre di due bambine di 7 e 8 anni aveva scelto di fare il carabiniere per vocazione, al solo scopo di proteggere il prossimo. Il giorno dell'incidente non aveva potuto prendere l'auto perchè era ferma per la revisione così, nonostante la pioggia, aveva preso la moto. Il 12 maggio avrebbe compiuto 38 anni.