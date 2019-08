L'aereo precipita, muore tutta la famiglia: madre, padre e figlioletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamavanole tre persone morte domenica nel disastroavvenuto sulal confine tra le la Svizzera . Sono padre, madre e figlioletta di soli 7 mesi. Da una prima ricostruzione è emerso che la famiglia era a bordo di un Piper e a guidare era Goldtstein, famoso compositore britannico e pilota esperto.L'aereo era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano , dove la famiglia doveva andare in vacanza, ma si è schiantato al confine italiano di Iselle di Trasquera. Goldstein infatti era un importante e famoso compositore, autore di colonne sonore per il cinema e la televisione e sua moglie Hannah era una affermata sassofonista. Il mondo della musica anglosassone è in lutto.