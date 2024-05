​Mike Tyson, malore in volo per il pugile: è stato soccorso dopo l'atterraggio

Malore in volo per Mike Tyson. Il pugile si è sentito male mentre viaggiava da Miami a Los Angeles e dopo l'atterraggio è stato richiesto l'intervento del personale medico. Ora sta bene, riferiscono i media americani citando un portavoce dell'ex campione dei massimi.

Cosa ha avuto

A causare il malore un attacco di ulcera che gli ha provocato capogiri e nausea.

Iron Mike, 58 anni il 30 giugno, è atteso sul ring a Dallas il 27 giugno quando sfiderà Jake Paul, youtuber, attore e pugile statunitense diventato famoso nell'applicazione Vine. Tra i due esiste una differenza di età di oltre 30 anni. Sono circa 20 anni che l'ex campione di pesi massimi non si batte a livello professionistico.

Chi è Mike Tyson

Michael Gerard Tyson, detto Mike, 57 anni, è un ex pugile, attore e imprenditore statunitense. Soprannominato "Iron Mike", "The Baddest Man on the Planet"e "Kid Dynamite", è considerato uno dei migliori pugili di tutti i tempi, campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, con una breve parentesi nel 1996.

Tra gli atleti più riconoscibili e pagati degli anni Ottanta e Novanta, è stato uno dei picchiatori più efficaci e temibili della storia. Nel 2005 all'età di 39 anni, dopo alcuni insuccessi, annunciò il suo ritiro.