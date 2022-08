Migranti, nuovo sbarco in Salento: 70 persone soccorse nella notte. Alarm Phone: «80 in pericolo al largo della Libia»

Settanta migranti sono stati soccorsi ieri sera nel Salento: donne, uomini e minori di diverse nazionalità, sbarcati in serata a marina di Novaglie, nel Sud Salento.

Nessuna notizia del barcone con circa 80 persone a bordo partita da Sabrata, in Libia. A lanciare l'sos ieri per l'ennesima carretta del mare in difficoltà nel Mediterraneo centrale era stato Alarm Phone, dopo essere stato contattato dal parente di uno dei migranti. A distanza di diverse ore, però, l'ong twitta: «Dove sono? Le autorità ci dicono di non sapere nulla di questa barca. Siamo molto preoccupati perché il mare al largo della Libia è attualmente molto pericoloso a causa di tempeste e onde alte. Temiamo per le loro vite».

Where are they? There are no news about the missing boat with ~80 people we were alerted to. Authorities tell us they don`t know about this boat. We are very concerned as the sea off #Libya is currently highly dangerous due to storm and high waves. We fear about their lives! pic.twitter.com/YEKyNWmC0W

— Alarm Phone (@alarm_phone) August 19, 2022