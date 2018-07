La partita dei migranti per la pace finisce in rissa: torneo sospeso

Doveva essere un appuntamento per promuovere la pace tra i popoli, invece è finita a cazzotti. Il quotidiano regionale della Sassonia, Freie Presse, racconta della sospensione del torneo di calcio “United Colours Street Soccer Cup”, dopo una maxi rissa scoppiata nella finale.



La competizione si tiene in Germania a Zwickau per promuovere tolleranza e fair play, contro il razzismo, la discriminazione e la violenza: in campo c'erano rifugiati, immigrati e richiedenti asilo provenienti da diversi Paesi. Il match era tra una squadra composta prevalentemente da giovani africani e una composta per la maggior parte da ragazzi arabi, siano iniziati prima del fischio d’inizio.



Il diverbio, nato per questioni di formazione e giocatori da schierare, è proseguito in campo, fino a quando un insulto ha scatenato a una furibonda scazzottata tra i giocatori, con il conseguente annullamento della manifestazione sportiva.



Chi era in tribuna racconta di una rissa spaventosa. Un abitante di Neukölln, periferia “multiculturale” per eccellenza di Berlino, e in visita a Zwickau lo scorso fine settimana, descrive così la scena che si è presentata ai suoi occhi: «Io ne vedo di risse per strada a Neukölln, ma una cosa così non l’avevo mai vista. Sembravano dei selvaggi, ero seriamente preoccupato per l’incolumità e la vita di questi ragazzi

»