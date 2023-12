Michelle Causo uccisa a 17 anni a Roma e messa nel carrello della spesa, giudizio immediato per il suo assassino

Michelle Causo uccisa: giudizio immediato per il giovane, cittadino cingalese, che nel giugno scorso ha ucciso a Roma, nel quartiere Primavalle, la 17enne per poi tentare di disfarsi del corpo lasciandolo su un carrello della spesa in strada. Il gip del Tribunale per i Minorenni ha accolto la richiesta del pm fissando il processo al 6 febbraio prossimo.

Contestato l'omicidio aggravato

All'imputato viene contestato l'omicidio aggravato, fra l'altro, dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere. I genitori della giovane vittima sono assistiti dagli avvocati Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida.