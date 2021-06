Michele Merlo, il parroco rifiuta di celebrare il funerale: «​Troppo spettacolarizzato»

ROSA - Oggi allo allo stadio comunale di Rosà si terrà il funerale di Michele Merlo il cantante l cantante di 28 anni scomparso dieci giorni fa per un’improvvisa emorragia cerebrale, provocata da una leucemia fulminante. Ma nel giorno del dolore quello che lascia scioccati è la notizia che il parroco di Rosà si è rifiutato di celebrare il rito funebre, perché a che a suo dire «rischiava di essere fin troppo spettacolarizzato».I genitori hanno dunque chiesto aiuto a don Carlo, parroco bolognese molto vicino alla famiglia Merlo, che celebrerà la funzione funebre.

Al funerale sono attese almeno un migliaio di persone, verranno messe in atto le misura di sicurezza necessarie per le grandi cerimonie, anche in previsione dell'arrivo di numerosi esponenti del mondo della politica e dello spettacolo.

