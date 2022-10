Inchiesta choc di Mi manda Rai Tre: lascia l'auto al parcheggio e gliela spostano in divieto di sosta

Lascia l'auto al parcheggio, ma la ritrova sulle strisce pedonali. È il il modus operandi di un parcheggio sotterraneo, che espone al rischio multa le auto dei clienti, facendosi però pagare 5 euro per la prima ore e 4 per le restanti. Succede a Roma, nel quartiere Prati, nella zona nord della città. L'inchiesta, a cura del programma "Mi manda RaiTre", ha smascherato questa nuova tipologia di truffa.

L'inchiesta sul parcheggio romano

La versione integrale del servizio andrà in onda nella puntata di sabato 15 ottobre, su RaiTre. Il parcheggio si trova in una zona dove trovare posto per l'auto è notoriamente difficile. Sono quindi tante le persone che entrano per lasciare la pripria vettura. Nell'anticipazione, si vede una finta cliente entrare nel parcheggio e affidare la propria macchina, pagando 25 euro. Dopo appena 17 minuti, l'auto viene spostata fuori, a pochi metri dall'ingresso della struttura.

Quando la cliente torna a prendere l'auto, in anticipo rispetto all'orario comunicato, la macchina è ancora fuori, parcheggiata sulle strisce pedonali. Il reporter prova a chiedere spiegazioni al proprietario, contattato telefonicamente, ma viene respinto: «Può capitare, ma lei mi sta facendo la paternale? Cosa vuole che le dica...», la risposta.