Malato di gioco d'azzardo mette in palio il figlio di 3 anni e lo perde

Preso dalla. È accaduto nello Stato nord-orientale di Bihar, in India, dove un uomo, dopo aver perso tutti i suoi averi al gioco ha deciso di mettere sul piatto anche il suo stesso figlio. Purtroppo la fortuna non lo ha premiato e il piccolo diè stato "perso".A riportare il fatto sono i media locali che però non specificano di quale tipo di gioco di azzardo si tratti. Il padre del bambino è un uomo che proviene da un piccolo villaggio, una persona povera che ha iniziato a perdere al gioco. Il suo rivale, Ram Bhajan Sah, ha quindi preso sottobraccio il bambino per portarselo via con sé, ma a quel punto forse l'uomo ha realizzato cosa aveva fatto e ha cominciato a protestare rifiutandosi di abbandonare il figlio.Il villaggio si è quindi diviso, tra chi considerava legittima la sconfitta e chi invece invocava maggiore umanità. La diatriba è finita davanti ai giudici che hanno sentenziato che l'uomo che aveva perso al gioco doveva essere punito con 50 piegamenti addominali, mentre il suo rivale con 25. Scontata la singolare pena i due hanno fatto pace.