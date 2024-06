Mette la figlia di due anni nel trasportino del gatto e la getta dalla finestra: arrestata donna a Berlino

BERLINO - Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente non è stato così. Una bambina tedesca di quasi due anni è stata gettata dalla finestra dalla madre in un trasportino per gatti. Secondo quanto riporta il MailOnline, dopo un volo di undici metri la piccola sarebbe riuscita a salvarsi, riportando "solo" fratture alle braccia e alle gambe".

La vicenda

Ha fatto un volo di undici metri, ma è miracolosamente sopravvissuta. L'incredibile vicenda arriva da Berlino, in un condominio nel quartiere Altglienicke. La piccola è volata dal terzo piano e ha riportato fratture sia alle braccia che alle gambe. A dare l'allarme un passante che ha riferito ai soccorritori di aver sentito la piccola di 21 mesi piangere dal trasportino che era finito in un cumulo di rifiuti. Ora la bambina è ricoverata in terapia intensiva. L'altro figlio, presente nell'appartamento al momento dei fatti, è stato affidato ai servizi sociali, mentre la madre p stata arrestata per tentato omicidio. Al momento non si sa dove si trovi il padre.