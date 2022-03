Meteorite attraversa i cieli di mezza Italia: segnalato dalla Lombardia all'Umbria

Un meteorite ieri sera ha attraversato i cieli tutta Italia. E' stato avvistato nel Centro-Nord del Paese, dalla Lombardia all'Umbria. Nella foto di copertina, si vede il "bolide stellare" sfrecciare nel cielo sopra Perugia.

In molti sui social hanno parlato del bolide luminoso che ha attraversato diverse regioni: dalla Lombardia all’Emilia Romagna, passando per Toscana, Lazio e Umbria, il bolide è stato avvistato intorno alle ore 19.50.

Subito dopo il fenomeno, è subito scattato il tam-tam per cercare di capire di cosa si trattasse. Sui social qualcuno scrive: «Avete visto il meteorite?». «Sarà una meteora russa», prova a scherzare un utente. Non mancano le ipotesi fantasiose: «Questo è un bi-ufo. Non è così che si muove un meteorite». Su Twitter c’è chi invita tutti alla calma: «Tranquilli, non era un missile ma una meteora!».

