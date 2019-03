Meteo, previsioni per il primo weekend di primavera. Ma lunedì il risveglio è gelido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend e caldo in arrivo. Con una sorpresa. Per il primo fine settimana di primavera, si prevede tempo bello e clima decisamente mite. Attenzione però, avvisano gli esperti de ' IlMeteo.it ': lunedì ci aspetta un brusco risveglio.Se il caldo di queste ore deriva dalla presenza dell'Anticiclone delle Azzorre - che avvolgerà gran parte del Paese e che, sabato, regalerà una giornata all'insegna del bel tempo e delle temperature in aumento specie al Nord (dove si avranno valori molto superiori alla media del periodo) - da domenica, nonostante la permanenza dell'alta pressione, si registra "un graduale e moderato aumento delle nubi sulle Regioni settentrionali, in particolare sul Nord Ovest. Sono gli inequivocabili primi segnali che qualcosa andrà nuovamente cambiando".E infatti, tra lunedì e martedì, cambia tutto: "L'alta pressione - sottolineano gli esperti - si sposterà e si innalzerà verso il mare del Nord e il Regno Unito favorendo l'arrivo irruento di aria molto fredda dal Polo Nord; aria che entrerà dapprima dalla valle del Rodano, poi dalla porta della Bora. In questo frangente potranno scoppiare forti temporali su gran parte delle Regioni settentrionali".