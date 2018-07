Sabbia rossa del Sahara in arrivo sull'Italia: ecco cosa sta succedendo

METEO DIRETTA INQUIETANTE: una STRANA NUBE pronta ad INVESTIRE TUTTA la nostra ITALIA... il GHIBLI » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/ig1xcRKKpZ #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) June 30, 2018

In Italia è in arrivo ladel. Una nube 'strana', avvertono gli esperti di 'IlMeteo.it', dall'Africa ha già raggiunto la Sardegna e la Sicilia: si tratta della sabbia rossa del deserto.Dalle scorse ore, infatti, il cuore dell'anticiclone africano sta pompando aria calda direttamente dal Sahara e i venti caldi di ghibli dal suolo salgono in quota sollevano immense quantità di pulviscolo, polveri, sabbie fini e meno fini, che sorvolano il Mediterraneo e sono pronte a riatterrare. Soprattutto in Sardegna e in Sicilia, e poi sul resto delle regioni, come su quelle tirreniche, dove sono attese nelle prossime ore.