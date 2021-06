Meteo, a Roma e Milano temperature fino a 35°C. Per la tregua del caldo africano c'è da aspettare

Ancora caldo e temperature oltre i 40 gradi. Le previsioni meteo nel nostro Paese raccontano che da Milano, passando per Roma fino al Sud, la settimana sarà sulla falsa riga della scorsa. L'ondata calda nordafricana sul Mediterraneo riporterà i termometri ai livelli canicolari, specialmente nel meridione. La bassa pressione invece ad ovest della Francia sarà causa di temporali al Nord, con particolare attenzione sulle alpi. L'allerta meteo per il caldo, quindi, continuerà.

Il meteo a Roma e Milano

A Roma lunedì sole per tutta la giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima 23°C. Martedì cieli poco nuvolosi, tranne qualche addensamento nel pomeriggio. Temperature leggermente più basse con la massima a 32°C. Il caldo continuerà anche mercoledì e per tutto il resto della settimana, con afa in tutta la regione.

A Milano giornate calde e senza rovesci sia lunedì che martedì, con punte di 34°C e minime di 23°C. Mercoledì nubi alternate a schiarite, con aumento della nuvolosità fino a qualche rovesci e anche temporali in serata, quando sono previsti circa 3mm di pioggia.

Le previsioni meteo della settimana

Lunedì 28 giugno bel tempo su gran parte d'Italia, con rovesci solo sulle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta. Temperature in aumento, soprattutto al Centro-Sud con massime fino a 38-40°C in Sicilia. Martedì situazione instabile ancora al Nord con rovesci e temporali tra Valle d'Aosta e alto Piemonte oltre alle Dolomiti. Sul resto d'Italia temperature in aumento fino al 42° tra materano e catanese. Dopo mercoledì la bassa pressione si allontanerà dal nostro Paese per spostarsi verso l'Europa centrale. Le temperature per tutta la settimana continueranno ad essere alte seppur con valori più ridimensionati.

