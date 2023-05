Meteo, weekend con allerta ma da lunedì cambia tutto: Zefiro porta l'estate, temperature fino a 29°

Fine settimana bagnato e con allerta meteo, ma da lunedì tutto cambierà grazie all'anticlone Zefiro, che farà salire le temperature improvvisamente raggiungendo anche i 29°. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, il vortice mediterraneo e le annesse perturbazioni che nel weekend impegneranno gran parte d'Italia manterranno le temperature basse, inferiori alle medie soprattutto nei valori diurni, per lo scarso soleggiamento. In particolare sabato si noterà un calo termico anche al Sud peninsulare, parte del quale si ritroverà alle prese con condizioni di maltempo anche intenso. I valori più bassi sono attesi al Nordovest, anch'esso alle prese con piogge abbondanti e valori diurni non oltre i 12°C sulla pianura cuneese, 14°C sul Torinese.

L'arrivo di Zefiro

Da domenica e ancora di più nel corso della prossima settimana il rinforzo della pressione favorirà una riduzione dell'instabilità e un maggior soleggiamento, con temperature che torneranno a salire anche vistosamente. Martedì dovrebbe essere la giornata più calda, in particolare al Nord, dove si potrebbero raggiungere punte anche di 27/29°C.

Il cuneo di alta pressione coprirà inizialmente solo il Nord Italia, mentre al Centro-Sud avremo ancora temporali sparsi fino a mercoledì.

Le previsioni

SABATO. Aumenteranno lievemente le temperature al Nordest dove si avranno maggiori spazi di sereno, mentre rimarranno decisamente più basse al Nordovest. Sul resto d'Italia poche variazioni, eccetto un calo al Sud dove le condizioni volgeranno verso un peggioramento.

DOMENICA. Temperature in aumento su gran parte d'Italia ad eccezione delle isole maggiori. I valori più elevati si raggiungeranno al Nordest, con punte di 25/27°C.

LUNEDI'. Ulteriore lieve aumento delle temperature su tutta Italia, con i valori più elevati attesi al Nordest e in toscana, dove la colonnina arriverà a segnare punte di 26/28°C.

MARTEDI'. Ulteriore rialzo delle temperature, i valori più elevati sono attesi al Nord e in Toscana con locali picchi di 27/29°C.