Weekend con nebbia e nubi A Natale pioggia e neve (ma non in tutta Italia)

Dopo la neve, arriva la tregua su gran parte dell'Italia, almeno fino a Natale: dopo le nevicate che hanno imbiancato alcune zone della Pianura padana, l'alta pressione comincia ad espandersi su tutto il Paese, ma il suo dominio verrà temporaneamente sconfitto proprio attorno a Natale. Il team del sito ilMeteo.it avvisa infatti che fino a domenica 23 dicembre avremo condizioni meteo piuttosto stabili con frequenti formazioni di nebbia al Nord e su vallate e pianure principali del Centro-Sud.







Dove non ci sarà la nebbia il cielo si presenterà spesso coperto, soltanto sulle Alpi e sugli Appennini il sole sarà più prevalente. La situazione tenderà a cambiare dal pomeriggio della Vigilia di Natale quando l'irruzione di aria più fredda da Nord/Nordest spingerà un intenso fronte perturbato verso l'Italia causando piogge forti e nevicate.

Meteo: WEEKEND con qualche pioggia e con l'angoscia NEBBIA. Ecco il tempo di Sabato 22 e Domenica 23https://t.co/t4HeAvOfae pic.twitter.com/A1MpC7KJTf — IL METEO.it (@ilmeteoit) 20 dicembre 2018

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che dal tardo pomeriggio e sera della Vigilia piogge e locali temporali colpiranno tutte le regioni adriatiche e si estenderanno nella notte e nella prima parte del giorno di Natale al Sud. Nevicate dapprima a quote alte, poi in calo fino a 600-900 metri sugli Appennini centro-meridionali. Le regioni settentrionali ad oggi sembrano escluse da questo peggioramento. In anteprima nazionale il direttore annuncia infine il ritorno dirompente dell'alta pressione che riporterà tempo stabile e soleggiato sull'Italia almeno fino a Capodanno, ma con il rischio nebbia sempre presente in Pianura padana.

