Meteo, «Attila» porta l'inverno: come cambierà il clima nei prossimi giorni

, «Attila» porta l': eccosull'Italia nei prossimi giorni. Grandi manovre dell'alta pressione che sta regalando in questi giorni l'estate di San Martino. Da venerdì l'anticiclone migrerà verso la Scandinavia favorendo l'arrivo didirettamente dalla Russia con «Attila» che farà piombare l'Italia in pieno. Il team de iLMeteo.it comunica che il clima sarà ancora piuttosto mite fino a giovedì con bel tempo prevalente e ultime nebbie sulla Pianura padana.Da venerdì, l'irruzione di aria fredda portata da «», sensibile diminuzione delle temperature e tempo che peggiorerà sulle regioni adriatiche con qualche pioggia o nevicata a 1200 metri, nubi e precipitazioni anche sulle Alpi piemontesi, mentre in Sicilia un ciclone nordafricano in avvicinamento all'isola provocherà nubifragi sul catanese.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it avverte che nel corso del weekend l'aria fredda di Attila dilagherà su tutta Italia con un crollo termico di 12°C; temperature che di giorno si assesteranno attorno ai 10°C al Nord e fino a 15°C al Centro-Sud, valori sotto i 7°C invece di notte al Centro-Nord. Ma il freddo continuerà ed anzi si accentuerà nella prossima settimana quando la neve potrebbe cadere fino in pianura, almeno al Nord e di giorno non si supereranno i 6°C con gelate notturne fino in pianura.